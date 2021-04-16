Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным комитетом по статистике Азербайджана и Центром статистических, экономических и социальных исследований и подготовки исламских стран Организации исламского сотрудничества".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Меморандум был подписан 24 декабря 2020 года в Баку и 11 февраля 2021 года в Анкаре.

После вступления в силу меморандума Государственный комитет по статистике Азербайджана обеспечит выполнение его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить Организацию исламского сотрудничества о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума в силу.