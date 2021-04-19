Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана.

Об этом в понедельник Trend сказал корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас, передает Day.Az.

Отметим, что 9 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам. В ней принимают участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.

По словам Эльмаса, разрушение мечетей - это печально, независимо от того, являетесь ли вы иудеем, христианином или мусульманином.

В ходе поездки Элмас также отметил, что теперь главным вызовом для Азербайджана станет реконструкционная работа, которая будет вестись на освобожденных территориях.