Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана – израильский журналист - ВИДЕО
Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана.
Об этом в понедельник Trend сказал корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас, передает Day.Az.
Отметим, что 9 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам. В ней принимают участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.
По словам Эльмаса, разрушение мечетей - это печально, независимо от того, являетесь ли вы иудеем, христианином или мусульманином.
В ходе поездки Элмас также отметил, что теперь главным вызовом для Азербайджана станет реконструкционная работа, которая будет вестись на освобожденных территориях.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре