https://news.day.az/politics/1335359.html Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов - Арье Гут - ВИДЕО
Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов - Арье Гут - ВИДЕО
Группа израильских журналистов прибыла в освобожденный город Агдам.
Журналист, известный общественно-политический активист Арье Гут в беседе со спецкором Карабахского бюро Trend сообщил, что пришел в ужас от увиденного в Агдаме.
"Мы много слышали о зверствах и актах вандализма армян. Но поездка сюда, непосредственное ознакомление с ситуацией на месте нас действительно потрясли. Нас охватил ужас. Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов", - сказал он.
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