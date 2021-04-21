Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией

До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Дан старт основным инфраструктурным проектам. Я неоднократно информировал азербайджанскую общественность об этом. Считаю, что до конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией. Прокладываются линии, строятся новые подстанции. Сегодня город Шуша полностью обеспечен электроэнергией, в настоящее время прокладываются новые линии электропередачи из Дашкесана в Кяльбаджар. Это - очень тяжелая работа, потому что данный инфраструктурный проект должен пройти через горы Муров. Высота гор там достигает 3500 метров, и погодные условия пока недостаточно благоприятные, снег еще не растаял.

Идут работы по всем направлениям, связанным с созданием дорожной инфраструктуры. В первую очередь строится дорога Физули-Шуша, дорога Победы, наша магистраль, а в ближайшем будущем будет заложен фундамент автодороги Горадиз-Зангилан. Уже началось строительство автодорог Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Барда-Агдам, Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар. Параллельно с этим создается железнодорожная инфраструктура Барда-Агдам и Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта дорога дойдет до Зангезурского коридора, работы уже ведутся по графику.

Параллельно с этим продолжается процесс подсчета причиненного ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды. Мы, естественно, сделаем это, и иностранные специалисты помогут нам в этом. Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом, потому что разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры уже привлечены к этой работе",- отметил Президент Ильхам Алиев.