Полиция задерживает приковавшихся к дверям кабмина Армении оппозиционеров

Группа оппозиционных активистов из движения "Азатагрум" ("Освобождение") в четверг утром приковала кандалами себя к дверям здания правительства Армении, чтобы не допустить туда премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция начала задержания активистов, передает Day.Az.

"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", - заявил один из участников акции протеста.

В настоящий момент к дверям остаются прикованными несколько активистов, полицейские пытаются снять цепи. На месте событий несет усиленную службу специальный отряд полиции "Красные береты".