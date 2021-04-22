https://news.day.az/politics/1336160.html Полиция задерживает приковавшихся к дверям кабмина Армении оппозиционеров
Полиция задерживает приковавшихся к дверям кабмина Армении оппозиционеров
Группа оппозиционных активистов из движения "Азатагрум" ("Освобождение") в четверг утром приковала кандалами себя к дверям здания правительства Армении, чтобы не допустить туда премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция начала задержания активистов, передает Day.Az.
"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", - заявил один из участников акции протеста.
В настоящий момент к дверям остаются прикованными несколько активистов, полицейские пытаются снять цепи. На месте событий несет усиленную службу специальный отряд полиции "Красные береты".
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