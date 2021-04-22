Армения совершила провокацию на границе с Азербайджаном

После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезур 21 апреля Армения совершила провокацию на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

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