https://news.day.az/politics/1336233.html Армения совершила провокацию на границе с Азербайджаном - ЗАЯВЛЕНИЕ
Армения совершила провокацию на границе с Азербайджаном - ЗАЯВЛЕНИЕ
После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезур 21 апреля Армения совершила провокацию на границе с Азербайджаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
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