Французские юристы находятся в Агдаме

Французские юристы Яссин Якути и Элизе Арфи в сопровождении представителей местных СМИ прибыли в Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, они посетили Агдамскую Джума-мечеть.

Французские юристы выразили сожаление в связи с увиденными ими в Агдаме разрушениями, последствиями актов вандализма.

После Агдама они отправятся в Гянджу.