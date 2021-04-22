https://news.day.az/politics/1336312.html Французские юристы находятся в Агдаме - ФОТО
Французские юристы находятся в Агдаме - ФОТО
Французские юристы Яссин Якути и Элизе Арфи в сопровождении представителей местных СМИ прибыли в Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, они посетили Агдамскую Джума-мечеть.
Французские юристы выразили сожаление в связи с увиденными ими в Агдаме разрушениями, последствиями актов вандализма.
После Агдама они отправятся в Гянджу.
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