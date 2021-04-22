Агдам полностью уничтожен. Можно сказать, он практически стерт с лица земли.

Об этом сказала в четверг Trend французский юрист Элиз Арфи в ходе визита в Агдам, передает Day.Az.

По ее словам, французские юристы получили приглашение посетить эти места от посольства Азербайджана в Париже.

"Мы - французские адвокаты. Основная цель нашего визита сюда - увидеть все своими глазами, помимо информации в европейской прессе. Тяжело видеть, что здесь произошло. Именно поэтому для нас очень важно приехать сюда, ознакомиться с ситуацией, увидеть своими глазами масштабы, последствия войны и допущенные нарушения. Как видите, город, можно сказать, полностью разрушен и практически стерт с лица земли", - сказала Арфи.

Она также коснулась темы позиции Франции по Карабаху.

"Это достаточно деликатный вопрос, потому что, как вы знаете, во Франции проживает много этнических армян. Когда мы приезжаем сюда, наша главная цель - сформировать баланс взглядов и мнений", - добавила Арфи.