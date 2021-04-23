Правление ПЕА утвердило кандидатов в членство ЦИК Азербайджана

Сегодня правление правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провело заседание, на котором были определены кандидаты в членство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от правящей партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, сообщает Day.Az.

Кандидатами стали Мазахир Панахов, Ровзет Гасымов, Гусейн Пашаев, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов и Валида Кязымова.

Отметим, что в этом году истек срок полномочий членов ЦИК, поэтому орган формируется заново. Комиссия состоит из 18 человек, шесть из которых представляют ПЕА, шесть - независимых депутатов, еще шесть членов - партии, представленные в парламенте в меньшинстве.