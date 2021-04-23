https://news.day.az/politics/1336725.html Мы вместе с Афганистаном и Пакистаном используем возможности, открывшиеся после победы в Карабахе - Чавушоглу
Мы вместе с Афганистаном и Пакистаном используем возможности, открывшиеся после победы в Карабахе - Чавушоглу
"Конечно, мы вместе с Афганистаном и Пакистаном используем возможности, открывшиеся в сфере транспорта и энергетики после победы Азербайджана в Нагорном Карабахе".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с участием глав МИД Пакистана и Афганистана.
"Мы будем и далее устранять препятствия в сфере торговли. Укрепляя транспортные и энергетические коммуникации, мы снова оживляем "Шелковый путь", - подчеркнул М.Чавушоглу.
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