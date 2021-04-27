Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети

Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Зангилан.

"Зангиланская мечеть будет восстановлена. Она разрушена презренным врагом. Во время поездки в Зангилан после войны я побывал и здесь, ознакомился с ситуацией и сказал, что каждый должен видеть это. Все международные организации должны увидеть это - армянский вандализм. Еще раз хочу сказать, что пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети, и не только эту мечеть. Армяне разрушили, осквернили, снесли наше историческое, культурное, религиозное наследие на всех освобожденных землях", - сказал глава государства.

По его словам, некоторые полуразрушенные мечети в Зангиланском районе использовались как хлев, в них держали свиней.

"Эти видеокадры имеются. В агдамской мечети держали свиней, и это - преступление против всего мусульманского мира, преступление против исламской религии. Все мусульманские государства должны увидеть это, и мы доводим эти реалии до внимания руководителей всех мусульманских стран. Зарубежные гости, посещающие сегодня освобожденные земли, своими глазами видят армянский вандализм. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, совершивший недавно визит в Азербайджан, возвысил голос протеста. Генеральный секретарь ИСЕСКО побывал на освобожденных землях, видел разрушенную агдамскую мечеть и уже информирует все мусульманские страны об армянском вандализме. Мы тоже должны проявить активность в этом деле. Всем государственным структурам даны указания, общественным организациям выражена просьба информировать все международные структуры об армянском вандализме - фактами, доказательствами, фотоснимками", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что прежний вид всех наших разрушенных и оскверненных армянами религиозных храмов и их вид после оккупации доводится до внимания мирового сообщества.

"Пусть некоторые зарубежные представители, выражающие сегодня озабоченность в связи с культурным наследием армян, увидят это, увидят остатки зангиланской мечети, увидят развалины шушинских мечетей и убедятся в том, что армянское государство учинило против нас также культурный геноцид.

А мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. В Шуше уже началось восстановление мечетей. Идет подготовка к восстановлению агдамской Джума мечети. Сегодня дается старт работам по восстановлению и консервации мечети, находящейся в городе Зангилан", - добавил Президент Ильхам Алиев.