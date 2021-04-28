Железный кулак, твердая воля, точная цель - начинается Великое возвращение в Карабах - ВИДЕОПРОЕКТ АМИ Trend
Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
На вопросы Trend ответили председатель комитета по экономической политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили и депутат Джейхун Мамедов.
В ходе интервью была обсуждена поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в освобожденные Зангиланский и Джебраильский районы.
Также темами обсуждения стали закладка основы для Великого возвращения в Карабах, строительство крупных инфраструктурных объектов, новых поселений на основе современных технологий, реставрация исторических, культурных и религиозных памятников, конкретные шаги Азербайджанского государства в данном направлении.
Кроме того, был обсужден вопрос открытия Зангезурского коридора, который полностью изменит транспортно-логистическую карту не только региона, но и всего мира, проанализирована его экономическая значимость.
Представляем вашему вниманию очередной выпуск видеопроекта.
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