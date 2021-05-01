Завершился очередной призыв на действительную военную службу в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 марта 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, служба успешно завершила укоплектование призывниками Вооруженных сил Азербайджана.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева с 1 по 30 апреля 2021 года были призваны на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.