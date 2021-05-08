Памятник Нжде в Карабахе однозначно должен быть демонтирован!

Заявление Совета ветеранов войны и труда Московской области в адрес МИД и Минобороны России с призывом о демонтаже памятника фашистского пособника Гарегину Нжде в Карабахе, безусловно, важный факт в сфере противодействия героизации фашизма на постсоветском пространстве.

Об этом Day.Az сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России", заместитель главного редактора международного холдинга "Veterans News" по вопросам политики и международной дипломатии Александр Перенджиев.

Однако, продолжил российский эксперт, это заявление, к сожалению, показывает и слабость системы такого противодействия.

"У меня лично возникают следующие вопросы. Первый. Почему региональные отделения других 84 субъектов РФ не поддержали данное заявление? И тем более почему не поддержало федеральное руководство Всероссийского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов? Какова их позиция в этом вопросе? Второй вопрос. Почему вопросы памятников и других объектов культуры не включены в Трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией? То есть у меня в данном случае вопросов больше, чем ответов", - заявил доцент.

По его словам, Россия планомерно и наступательно выступает против героизации фашизма на постсоветском пространстве.

"Хотелось бы, чтобы на самом высоком уровне, особенно в преддверии Дня Великой Победы, со стороны высших российских руководителей была озвучена позиция по поводу памятника фашистскому пособнику на азербайджанской земле. При этом хотел бы подчеркнуть, что российские миротворцы не имеют права осуществлять полицейские функции, их задача сугубо миротворческая", - пояснил военный эксперт.

При этом наш собеседник признаёт, что сам факт наличия памятника фашистскому пособнику не лучшим образом сказывается на российской миротворческой миссии.

"Однако, еще раз хочу подчеркнуть, вопрос демонтажа памятника должен быть решен на высшем уровне руководителей трех государств: Азербайджана, России и Армении. По другому - на уровне общественников, СМИ и экспертов он, к сожалению, не решится", - подытожил Александр Перенджиев.

Абдул Керимханов