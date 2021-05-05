Уберите Нжде из Карабаха!

Совет ветеранов войны и труда из Московской области обратился с заявлением к федеральным властям c призывом демонтажа памятника фашистскому пособнику Нжде в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает общероссийский антифашистский ресурс stopfashizm.ru.

Соответствующая просьба направлена в МИД и МО РФ. Подчеркивая значимость победы над фашизмом, как события, объединяющего все народы бывшего СССР, организация предупреждает о недопустимости присутствия памятника приспешнику нацистов Гарегину Нжде в зоне российского миротворчества в Карабахе. При этом Совет обратился ко всем ветеранам России поддержать данное обращение к властям РФ.

Ветераны также уверены, что это подрывает авторитет России как принципиального борца с героизацией фашизма.

У Лаврова, находящегося сейчас с визитом в Ереване есть хорошая возможность довести призыв российских ветеранов до армянских коллег для предотвращения возможных провокаций со стороны радикалов (типа "Сасна Црер") при сносе памятника нацистскому приспешнику в зоне ответсвенности МС РФ.