Свыше 3 млн просмотров в Twitter интервью Президента Ильхама Алиева BBC

Интервью Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, которое он дал ВВС во время войны, набрало в Twitter свыше трех миллионов просмотров. Это яркая демонстрация внимания, уделяемого личности, выступлениям и взглядам главы государства на международном уровне.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

Он отметил, что до сих пор ни одно интервью, заявление, речь, видео, выступление с азербайджанской стороны в зарубежных СМИ не набирало столько просмотров.

"Но сейчас уже набирает, и именно благодаря Президенту Азербайджана. То есть сам этот факт - достаточно большой показатель, и повторюсь, это пример высокого внимания к персоне Ильхама Алиева.

На самом деле, одним из главных факторов, которые привели нас к победе, стали успешные шаги главы государства на информационном фронте, его точные высказывания и прекрасная дипломатия. Более того, мы добились результата, поскольку все процессы, все успехи систематически взаимосвязаны. Следует особо подчеркнуть, что это новый прецедент глобализирующегося мира, и поэтому он заслуживает внимания.

Комментарии, сделанные после всех заявлений и интервью Президента Азербайджана, также показывают, что все с особым вниманием следят за процессами в регионе. Эти комментарии в целом полностью положительны, что является еще одним показателем хорошего отношения к Азербайджану и его лидеру", - добавил Эльшан Мусаев.