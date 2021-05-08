Президент Международной федерации дзюдо выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением армянского диверсанта Роберта Варданяна, который является дзюдоистом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Федерации.

"В вооруженном конфликте между Азербайджаном и Арменией среди взятых в плен был молодой армянский дзюдоист 19-летний Роберт Варданян. На призыв о помощи от Федерации дзюдо Армении президент Мариус Визер отреагировал незамедлительно и без колебаний.

Международная федерация дзюдо рада сообщить, что молодой дзюдоист благополучно вернулся домой благодаря великодушию Его Превосходительства господина Ильхама Алиева, Президента Азербайджана.

Мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность Президенту Азербайджана, Его Превосходительству господину Ильхаму Алиеву и всей азербайджанской дзюдоистской семье.

Дзюдо оказалось невероятным инструментом против войн и конфликтных ситуаций, и освобождение молодого дзюдоиста является доказательством силы и высоких моральных ценностей, которые несет в себе наш спорт, превосходя любые конфликты и враждебность. Солидарность и единство международной семьи дзюдо не имеет границ, и всех нас объединяет общая цель взаимопомощи и процветания", - говорится в сообщении.