https://news.day.az/politics/1341464.html Руководство Минобороны Азербайджана почтило память погибших во Второй мировой войне - ФОТО
Руководство Минобороны Азербайджана почтило память погибших во Второй мировой войне - ФОТО
По случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 9-го мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, руководство министерства возложило цветы к памятнику, почтив светлую память отважных сынов нашего народа, совершивших беспримерные подвиги во Второй мировой войне.
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