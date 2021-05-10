https://news.day.az/politics/1341821.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - ФОТО
10 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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