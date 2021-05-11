Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан

11 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Рамазан, передаю всем вам искренние пожелания.

Завершается месяц Рамазан, олицетворяющий собой самые чистые чувства и благородные намерения, прививающий такие высокие нравственные ценности, как стремление помогать и делиться. В этот благословенный месяц, в который была ниспослана наша священная книга - Коран, каждый мусульманин получает возможность достойно выполнить долг совести и обязанности перед Всевышним, испытывает радость чувств сострадания и милосердия.

Азербайджан, как один из историко-культурных центров мусульманского мира, является уникальным пространством, где на протяжении сотен лет представители различных религий и верований проживают в условиях мира и спокойствия, существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество. Исламская религия, постоянно призывающая к миру, гуманизму, братству и равенству, сыграла исключительную роль в установлении атмосферы терпимости, демократического сосуществования, единства и гармонии, основанных на взаимном уважении и доверии в нашем обществе, отличающемся своим культурно-этническим разнообразием. Сегодня обеспечение свободы совести и вероисповедания, отношений между государством и религией в соответствии с прогрессивными историческими традициями и нормами международного права, пропаганда и поощрение наших национально-нравственных ценностей являются одними из основных приоритетов нашей государственной политики.

Дорогие братья и сестры!

В священные дни Рамазана, еще более усиливающие единство нашего народа, ставшие торжеством духовно-нравственного богатства, присоединяюсь к вашим молитвам во имя процветания и прогресса нашей страны, с уважением отдаю дань бессмертной памяти героических сынов Родины, пожертвовавших жизнью во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Уверен, что наш благодарный народ всегда будет высоко чтить их святое имя, постоянно будет проявлять заботу и внимание о семьях шехидов и гази.

Еще раз передаю праздничные поздравления вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, желаю вашим семьям счастья, достатка и благополучия.

Да примет Аллах ваш орудж, молитвы и добрые намерения!

С праздником Рамазан!",- говорится в поздравлении.