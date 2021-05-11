Ключ к дальнейшей нормализации ситуации в Карабахе – это соблюдение договоренностей

Ключ к дальнейшей нормализации ситуации в регионе после Второй Карабахской войны - это соблюдение всех договоренностей трехстороннего соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что достигнутые в ноябре 2020 года соглашения включают в себя все необходимое для урегулирования ситуации и нацелены разблокировать коммуникации в регионе, которые были заблокированы на протяжении почти 30 лет, что препятствовало развитию региона.

"Наши военные действуют в тесном контакте с азербайджанской стороной. В целом, мы оцениваем их работу позитивно. Они способствуют восстановлению мирной жизни", - сказал он.