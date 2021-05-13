Зангезурский коридор нужен всему региону

Чем больше в Армении пытаются обнулись 9-й пункт трехстороннего заявления о мире от 10 ноября, тем яснее становится, что он обязательно будет претворен в жизнь.

Напомним, что этот пункт гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Зангезурский коридор стал сегодня одной из основных тем предвыборной вакханалии в Армении. И действующие власти, и оппозиция пытаются завоевать симпатии избирателей заявлениями вроде "коридора через Мегри не будет никогда". И те, и другие забывают, что после 44-дневной войны Ереван больше не способен влиять на решение подобных вопросов. Армения и, будучи "победительницей", не считалась серьезным игроком в регионе, а теперь она полностью лишилась всякого права голоса, особенно на фоне ее недостойного постконфликтного поведения, представившего армянское государство во всей "красе".

Конечно, армянская сторона должна дать согласие на транзит по своей территории, но в новых реалиях никто это согласие у нее выпрашивать и вымаливать не намерен. Она не может его не дать в соответствии с вышеуказанным пунктом документа о мире, потому что невыполнение этого пункта влечет для нее серьезные последствия в виде отказа и азербайджанской стороны от ряда взятых на себя обязательств. Прошли времена, когда добрая воля ожидалась только от Баку. Кроме того, в Ереване упускают из виду то немаловажное обстоятельство, что Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана, но и для региональных держав. В отличие от Лачинского, в котором заинтересована только армянская сторона. Соответствующие выводы из сложившегося положения вещей сделать не сложно.

Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт, заявил в недавнем интервью национальному телевидению Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе пребывания в Нахчыванской Автономной Республике 10 мая глава государства ознакомился с железнодорожной станцией в Ордубаде, а ранее, во время поездки в Зангилан он осмотрел станцию в расположенном на границе с Арменией Минджеване, точнее то, что от нее оставили оккупанты. Железнодорожного полотна как такового там нет уже несколько десятков лет - оно было разобрано армянами, а инфраструктура дороги разрушена. Но этим азербайджанскую сторону не остановить. Наряду с другими проектами на полностью разрушенных врагом территориях уже осуществляется и проект восстановления железной дороги до границы с Арменией, который плавно перетечет в Зангезурский транспортный коридор.

"Я неслучайно приехал для ознакомления с железнодорожной станцией Ордубад, - заметил в интервью глава Азербайджана, - потому что это тоже имеет очень большое символическое значение. Недавно я осмотрел разрушенную армянами железнодорожную станцию поселка Миндживан, расположенную примерно в 50-60 километрах отсюда. Железной дороги там нет. Ненавистный враг разрушил, разграбил всю железнодорожную инфраструктуру. Там будет один центр, здесь - другой. Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт".

В этом направлении, отметил Президент страны, уже предпринимаются. Президент Азербайджана посоветовал никому не сомневаться в серьезности намерений Баку. На освобожденных территориях уже прокладывается железная дорога Горадиз-Агбенд, в Нахчыване планируется строительство 15-16 километрового участка от Ордубада до границы с Арменией. Так что работы идут. А что касается согласия или несогласия Армении, то, как заметил азербайджанский лидер, всеми железными дорогами Армении безраздельно владеет ОАО "Российские железные дороги". То есть железнодорожная система Армении фактически принадлежит России, и вполне логично, что все вопросы азербайджанская сторона обсуждает с российскими коллегами, а не с Ереваном.

"Действительно, железные дороги Армении переданы РЖД в длительное управление. Поэтому как финансирование, так и практические работы по восстановлению разрушенных участков дороги через Мегри, а также других сегментов на территории Армении полностью будут осуществлять российские железнодорожники", - сказал в комментарии Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, безопасность и соблюдение особого режима в полосе этой железной дороги, как в советское время, так и сейчас осуществляют пограничные части ФСБ РФ. Поэтому Баку по всем вопросам открытия Зангезурского транспортного коридора ведет диалог с Россией, а уж обеспечить адекватную реакцию армянского руководства - это дело их патронов в Москве.

"Уверенность Президента Ильхама Алиева в том, что Зангезурский транспортный коридор будет открыт, опирается на объективные интересы всех региональных стран. Если для Азербайджана, в первую очередь это кратчайшая дорога для связи с Нахчываном, то для России это железнодорожный выход в Армению, Иран, Турцию. Аналогично для Ирана и Турции - это железнодорожная связь с Азербайджаном и далее выход на Россию. Для самой же Армении это жизненно важная коммуникация, позволяющая выйти из транспортного тупика, куда она своей политикой территориальных претензий к Турции и Азербайджану себя сама загнала. Не сомневаюсь, что после парламентских выборов в Армении любое правительство займет реалистичную позицию в отношении транспортных коридоров. Хотя армяне стараются абстрагироваться от параллелей, думаю, они наверняка осознают, что без Зангезурского коридора, в восстановлении которого заинтересованы Азербайджан, Россия, Иран и Турция, Лачинский коридор, необходимый исключительно армянам, просуществует недолго. Так что Азербайджан занят практической работой по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на своей территории. Работы там много и для ее полного завершения по оценкам специалистов потребуется до двух лет и сотни миллионов манатов. Но Президент Ильхам Алиев уверенно заявляет, что Зангезурский транспортный коридор будет восстановлен. Следовательно, так тому и быть", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева