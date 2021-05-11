https://news.day.az/politics/1341980.html Гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно – Сергей Лавров
Гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно – Сергей Лавров
Все гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос главы Русской службы новостей АМИ Trend Ляман Зейналовой.
"Это касается и возвращения тел погибших, пропавших без вести и минных карт. Этот вопрос был обсужден в Ереване. Предварительные шаги были сделаны. Рассчитываем, что вопрос скоро будет решен", - отметил Лавров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре