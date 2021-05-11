https://news.day.az/politics/1342045.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
"Уважаемый Рустам Нургалиевич,
С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.
Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.
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