https://news.day.az/politics/1342624.html Массовая драка в армянской части - командир избивает солдат - ВИДЕО
Массовая драка в армянской части - командир избивает солдат - ВИДЕО
Командир войсковой части, дислоцированной в Кафане, Араик Мадатян избивает солдат езидской национальности, которые отказались проходить "службу" в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Если я не получаю того, чего хочу, то я не командир этой воинской части. Я вас обоих сломаю", - начал Мадатян спорить с подчиненными.
Пока военные пытались успокоить своего командира, он продолжал кричать.
Представляем вашему вниманию кадры данного видео:
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