Массовая драка в армянской части

Командир войсковой части, дислоцированной в Кафане, Араик Мадатян избивает солдат езидской национальности, которые отказались проходить "службу" в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Если я не получаю того, чего хочу, то я не командир этой воинской части. Я вас обоих сломаю", - начал Мадатян спорить с подчиненными.

Пока военные пытались успокоить своего командира, он продолжал кричать.

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