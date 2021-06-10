Азербайджан примет Евро-2020 на высшем уровне

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, который традиционно считается праздником для всех футбольных болельщиков. Месячный марафон начинается матчем-открытием сборных Турции и Италии, обещающий получиться захватывающим. Среди хозяев турнира, которого болельщики ждали два года из-за пандемии, есть и столица Азербайджана, где состоятся три матча группы А и один из четвертьфиналов. Уже 12 июня в Баку состоится битва между командами Уэльса и Швейцарии. В целом интерес к предстоящим играм очень высок. Согласно последней информации, на все четыре матча Евро-2020 в Баку уже продано более 44 тыс. билетов.

Тот факт, что Азербайджан принимает международный турнир мирового значения, что внимание порядка миллиарда людей будет приковано к столице нашей страны, в буквальном смысле будоражит армян. Всей толпой злополучные соседи ринулись искать повод для омрачения футбольного праздника и наконец-таки высосали из пальца один случай, придав ему фальшивый облик.

Дело в том, что среди журналистов, готовившихся освещать предстоящие игры, был и комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян, который незаконно посещал Нагорный Карабах. Причём Арустамян приезжал на оккупированные тогда еще территории неоднократно и без разрешения официального Баку. МИД Азербайджан внёс Арустамяна в черный список за неуважение к территориальной целостности нашей страны. И совершенно логично, что оргкомитет Азербайджана принял решение об отказе в аккредитации Арустамяна на Евро-2020.

Но армяне и их приспешники тут же начали раздувать новость, в надежде хоть как-то бросить тень на Азербайджан. При этом армянские СМИ умалчивают настоящую причину недопуска Арустамяна на первенство континента, связывая инцидент с национальностью комментатора. Проармянской риторикой особенно выделился журналист Василий Уткин, который несколько лет назад был отстранен из того же телеканала "Матч ТВ" за дисциплинарное нарушение. Как тогда стало известно, Уткин в пьяном состоянии комментировал матч Лиги чемпионов "Байер - "Барселона" и был выдворен с должности.

Стоит подчеркнуть, что решение оргкомитета Азербайджана не имеет ничего общего с этнической принадлежностью комментатора. В Азербайджане проживают десятки тысяч армян, которые не сталкивались с какими-либо притеснениями даже во время горячей фазы Первой карабахской войны. В нашей стране представители всех религий и рас живут бок о бок, здесь не принято делить людей по их религиозным убеждениям или расовой принадлежности. Все граждане страны, будь то азербайджанец, русский, лезгин, удин, аварец, армянин или еврей обладают равными правами согласно Конституции Азербайджанской Республики.

Очевидно, что армяне прокололись на обвинениях по делу Арустамяна. Вообще забавно, что Армения, будучи одной из самых мононациональных стран мира, поднимает тему национальности журналиста. Армяне составляют 98% населения страны. Страны, в которой наблюдается массовый отток меньшинств ввиду националистической политики правительства. А будущее оставшихся двух процентов находится под большим вопросом.

Неудивительно и то, что армянская провокация последовала прямо перед началом Евро-2020. Азербайджан ожидал подобных махинаций, поскольку уже сталкивался с подобными прецедентами. Многие футбольные болельщики (и не только) помнят, как армяне с особым рвением муссировали тему экс-игрока ФК "Арсенал" Генриха Мхитаряна, который просто по своей трусости отказался участвовать в финале Лиги Европы с "Челси", который состоялся в нашей столице в 2019 году. Откуда такая уверенность в столь жёстком утверждении? Да потому что ещё в 2015 году армянские борцы совершенно спокойно участвовали в первых Европейских играх и никакого предвзятого отношения со стороны Баку, и уж тем более угроз, в отношении спортсменов не было.

Телеведущая армянского происхождения, руководитель "Матч ТВ" Тина Канделаки также прокомментировала дело Арустамяна. В весьма предсказуемом стиле она обвинила Азербайджан в "нарушении духа международного спортивного движения". Не исключено, что отрабатывать линию против Азербайджана присоединится закадычная подруга Канделаки, заурядная журналистка Маргарита Симоньян.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что Азербайджан достойно справится со всеми вызовами и достойно примет долгожданный для болельщиков чемпионат Европы по футболу. Ведь наша страна обладает колоссальным опытом в плане проведения мероприятий как европейского, так и мирового уровня. Позиционируя себя в качестве спортивной державы, Азербайджан завоевал высокий авторитет в мире. И с этим нашим соседям следует смириться.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az