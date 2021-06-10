Убийство во Франции гамбийца является проявлением армянского расизма

Убийство армянами во Франции гамбийца по имени Юсуф является еще одним свидетельством ненависти армян к представителям других национальностей и рас.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее мнению, это преступление также является проявлением армянского расизма.

"Это не первое преступление, совершенное армянами против представителей других народов. Армяне на протяжении всей истории совершали террор и преступления против представителей многих народов. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что для реализации своих террористических замыслов против других народов армяне создали множество террористических организаций.

Основанная в Женеве в 1887 году армянская террористическая организация "Гнчак" в 1890-1892 годах убила 65 тысяч турок и курдов. В числе жертв карателей из террористической организации "Гнчак" также были старики, женщины и дети.

Кроме того, известны теракты, совершенные такими организациями, как "Арменакан" и АСАЛА, против представителей других народов.

Франция - страна, где армяне всегда вели себя свободно. "Группа Орли" была создана в 1981 году армянской молодежью, проживающей именно во Франции. До 1987 года эта группа совершила более 10 терактов в аэропортах разных стран, в результате которых погибли представители разных народов", - сказала Гасанова.

Она отметила, что армяне продолжают совершать теракты и сегодня.

"Армяне, воодушевленные недавними проармянскими заявлениями президента Эмманюэля Макрона, считают, что во Франции они наиболее защищены, думают, что у них есть там привилегии или иммунитет к правосудию. Похоже, армянский фанатизм Макрона создаст серьезные проблемы для Франции, хотя эта тенденция уже наблюдается и сегодня. Тысячи французов африканского происхождения вышли на улицы Франции, протестуя против этого зверства армян. Они требуют от французских властей справедливости. Теперь Французское государство должно успокоить тысячи людей и ответить за резню, устроенную армянами. Это горькие последствия покровительства армянам. Если эта тенденция сохранится, то армяне продолжат совершать убийства во Франции, в которой возникнет серьезная напряженность", - подчеркнула Гасанова.

Депутат добавила, что армяне никогда не были искренними с представителями общества, в котором жили, никогда не могли найти с ними общий язык.

"И всегда наступал тот момент, когда они демонстрировали свою сущность. Сегодня Армения - моноэтническое государство, там нет никого, кроме самих армян. Именно этот фактор свидетельствует о том, насколько армяне ненавидят представителей других народов", - сказала Гасанова.