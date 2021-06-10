https://news.day.az/politics/1351355.html Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации
Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации
В Анкаре сегодня прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции на уровне заместителей глав МИД.
Как сообщает Day.Az, в рамках консультаций замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с заместителями главы МИД Турции Явузом Селимом Кираном и Седатом Оналом.
В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.
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