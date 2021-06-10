Азербайджан и Турция провели межмидовские политконсультации

В Анкаре сегодня прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции на уровне заместителей глав МИД.

Как сообщает Day.Az, в рамках консультаций замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с заместителями главы МИД Турции Явузом Селимом Кираном и Седатом Оналом.

В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.