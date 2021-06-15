Азербайджан способен раз и навсегда устранить все риски, исходящие от Армении

Если Республика Армения с ее политическим кластером не желает мира, то она получит новую войну и горько об этом пожалеет. Потому что Баку полностью переиграл Ереван.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политический аналитик Тофик Аббасов.

Сейчас мы являемся свидетелями войны без войны. Уже сколько времени прошло с тех пор, как завершились боевые действия, Армения признала свое поражение, но ее попытки дестабилизации ситуации и подрыв хрупкого мира не прекращаются. Провокационные обстрелы и тот факт, что официальные и военные структуры Армении до последнего времени решительно отказывались передавать Азербайджану карты минных полей, еще раз свидетельствуют о том, что армянская сторона очень серьезно настроена на продолжение конфронтации. Идея реванша владеет умами многих политиков и государственных деятелей Республики Армения. Но это очень опасный и неприемлемый вариант для армянского народа.

Хорошо известно, что Азербайджан в ходе боевых действий уничтожил большую часть боевой техники армянской армии. За счет чего они собираются наносить "сокрушительный удар" Азербайджану, непонятно. Да, патетики, шума много, ведется массированная пропаганда, тотальная агитация. Несмотря на это, Азербайджан предлагает Армении мир. И в этом отношении нас поддерживает Российская Федерация как основной участник мирного процесса. Положения и пункты трехстороннего заявления никто не отменял, создана рабочая группа с участием трех вице-премьеров, которые должны выработать стратегию и тактику уже поствоенного времени. То, что армянские диверсанты по ночам совершают вылазки на азербайджанскую территорию, минируют уже разминированные участки, свидетельствует о том, что в этой стране по-прежнему неистовствуют радикальные элементы. Они пытаются подрывать и без того хрупкое состояние мира и стабильности и ведут дело к новой дестабилизации.

Хотел бы тут вернуться к событиям 4 июня, когда на армянской мине подорвались наши коллеги, журналисты. Случившееся - это фактически террористический акт. Проторенная дорога, очищенная от мин и других взрывных устройств, вдруг становится опасной для мирных граждан. Как результат - трое погибших и четверо раненых. Какое можно дать этому объяснение? Безусловно, это акт террора. Иначе инцидент квалифицировать нельзя.

Если Республика Армения с ее политическим кластером не желает мира, то она получит новую войну и горько об этом пожалеет. Азербайджан полностью переиграл Армению, обезвредил ее боевой запас, уничтожил огромное количество техники и прочих средств. Те силы, которые ратуют сегодня за новую войну, просто спекулируют на сознании масс, занимаются очень опасными манипуляциями, потому что Азербайджан в состоянии обезвредить всю армянскую военную мощь, чтобы покончить с рисками, исходящими от этой республики. Мы в состоянии это сделать. Чтобы этого не произошло, сторонние силы, те страны и круги, где поддерживают все эти опасные армянские игры, должны оказать воздействие на Ереван, сказать свое твердое слово и потребовать прекратить это бряцание оружием и теракты против мирных жителей Азербайджана.

В одном только инциденте 4 июня содержится сразу несколько составов преступления. Это и преступление против человечности, и нарушение границы суверенного государства, и насилие в отношении средств массовой информации. И так далее. Армения создает очень опасные риски и может нарваться на гнев Азербайджана. И тогда уже никто не сможет спасти эту страну. Азербайджанская армия находится на своей территории, но не будет долго терпеть опасные вылазки армянских террористов и националистов.

Все эти международные правозащитные журналистские организации, репортеры без границ, антикризисные группы, действующие под патронажем президентов, премьер-министров, лауреатов Нобелевской премии и так далее - все они должны сейчас поднять свой голос в защиту Азербайджана. Азербайджан, ведя разминирование на своей территории, очень долго добивался от международных структур давления на Ереван в вопросе карт минных полей. И то, что 12 июня нам все же были переданы карты расположения мин в Агдамском районе - это большая победа нашей дипломатии, которая была достигнута, уверен, нелегко.

Мы фактически ведем борьбу с тенями. Очень сложно в этих условиях обеспечивать безопасность мирных граждан. Международное сообщество, мировые структуры, медиа-группы не должны молчать, они должны поднять голос в защиту справедливости и выразить свой гнев в связи с трагическим инцидентом 4 июня. Это очень опасный прецедент, который может получить продолжение. Чтобы этого не произошло, международные круги должны призвать Армению к порядку, чтобы власти этой страны начали владеть ситуацией, отказались бы от системных провокаций против Азербайджана.

Азербайджан не будет закрывать глаза на подобные действия армянской стороны. Те, кто поддерживают сегодня Армению, должны поднять свой голос за справедливость и потребовать от Еревана прекратить провоцировать ситуацию на границе и положить конец диверсионным действиям на освобожденных территориях.

Лейла Таривердиева