Азербайджан продолжит строительство воинских частей на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана будет продолжено строительство воинских частей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал командующий I армейским корпусом ВС Азербайджана генерал-майор Хикмет Гасанов.

По его словам, после победы в Отечественной войне возникла необходимость в дислокации войск на освобожденных территориях, в связи с чем были построены базы и жилые комплексы. Строительные работы в этом направлении продолжаются.

"В жилых комплексах созданы все условия для отдыха, досуга личного состава, его медицинского обслуживания, материально-технического обеспечения. К воинским частям на освобожденных территориях прокладывают газовые, водяные и электрические линии. В данном направлении проделана достаточно масштабная работа. Все это является проявлением внимания и заботы об армии Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Порядка 90 процентов наших войск уже обеспечены современными жилыми комплексами, и эта работа ведется планомерно, поэтапно и последовательно.

Это обеспечивает более эффективную, совершенную боевую подготовку азербайджанского солдата. Для наших солдат здесь созданы все условия.

Желаем упокоения душам наших братьев-шехидов, погибших во имя достижения этой победы, желаем скорейшего выздоровления участникам войны", - сказал Гасанов.