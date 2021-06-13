https://news.day.az/politics/1352209.html Иностранные дипломаты ознакомились с проектами «Умное село» и «Умный город» в Агдаме - ФОТО
Иностранные дипломаты ознакомились с проектами «Умное село» и «Умный город» в Агдаме - ФОТО
Поездка иностранных дипломатических представителей в Агдам продолжается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поездка осуществляется под руководством помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
В рамках визита гости ознакомились в Агдаме с проектами "Умное село" и "Умный город".
Представители дипломатического корпуса были подробно проинформированы по этому поводу.
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