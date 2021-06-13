Иностранные дипломаты ознакомились с проектами «Умное село» и «Умный город» в Агдаме

Поездка иностранных дипломатических представителей в Агдам продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поездка осуществляется под руководством помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

В рамках визита гости ознакомились в Агдаме с проектами "Умное село" и "Умный город".

Представители дипломатического корпуса были подробно проинформированы по этому поводу.