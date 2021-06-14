https://news.day.az/politics/1352426.html Делегация ВВС Пакистана прибудет в Баку
Делегация ВВС Пакистана прибудет в Баку
Делегация Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе с вице-маршалом авиации Таригом Зиёй посетит нашу страну 15 июня.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита будут обсуждены вопросы развития связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, представлены презентации по различным сферам сотрудничества.
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