Делегация ВВС Пакистана прибудет в Баку

Делегация Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе с вице-маршалом авиации Таригом Зиёй посетит нашу страну 15 июня.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита будут обсуждены вопросы развития связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, представлены презентации по различным сферам сотрудничества.