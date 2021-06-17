Физули очищают от мин

В Азербайджане организован медиатур для ознакомления с работами по разминированию в Физулинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

Инженерно - саперные подразделения азербайджанской армии и турецкие саперы очищают территорию района от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках медиатура журналисты понаблюдают за работами по разминированию.