https://news.day.az/politics/1353394.html Физули очищают от мин - ФОТО
Физули очищают от мин - ФОТО
В Азербайджане организован медиатур для ознакомления с работами по разминированию в Физулинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.
Инженерно - саперные подразделения азербайджанской армии и турецкие саперы очищают территорию района от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В рамках медиатура журналисты понаблюдают за работами по разминированию.
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