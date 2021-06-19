Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества

Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом на панельных обсуждениях "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Дипломатического форума в Анталье сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, после второй Карабахской войны в регионе сформировалась новая реальность. Учитывая это, существующие форматы трехсторонних отношений могут и должны быть расширены, считает министр.

"В регионе существует множество вариантов трехстороннего сотрудничества, и все эти страны выиграют от разблокировки транспортных маршрутов", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что таким образом, существует огромный потенциал в сфере сотрудничества для всех стран региона, и необходимо развивать это направление взаимодействия.