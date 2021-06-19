Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом на панельных обсуждениях "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Дипломатического форума в Анталье сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, после второй Карабахской войны в регионе сформировалась новая реальность. Учитывая это, существующие форматы трехсторонних отношений могут и должны быть расширены, считает министр.

"В регионе существует множество вариантов трехстороннего сотрудничества, и все эти страны выиграют от разблокировки транспортных маршрутов", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что таким образом, существует огромный потенциал в сфере сотрудничества для всех стран региона, и необходимо развивать это направление взаимодействия.