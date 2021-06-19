Делегация Минобороны посетила могилу Национального героя Мубариза Ибрагимова

В очередную годовщину смерти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, ставшего шехидом, отдав жизнь за защиту наших земель, военнослужащие Министерства обороны возложили цветы к могиле героя.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на церемонии поминовения полковник Айдын Эйюбов, особо подчеркнув присущие Мубаризу Ибрагимову героизм и боевой дух, отметил, что Азербайджан испокон славится своими героями, что вновь было доказано в ходе 44-дневной Отечественной войны. Офицер рассказал о славном жизненном пути Национального героя, его доблести и героизме. Было отмечено, что Мубариз Ибрагимов прожил недолгую, но славную жизнь, посвятив ее Родине и увековечив свое имя, став подлинным примером для молодежи.

Другие выступавшие подчеркнули, что юный герой навеки остался в истории и в сердцах молодого поколения, обретя бессмертие, а безграничная любовь к Родине возвысила его до вершины шехидства. Было особо отмечено, что проявленное Мубаризом Ибрагимовым мужество было высоко оценено главой государства, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

На церемонии минутой молчания была почтена память всех шехидов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины, возложены цветы к их могилам.