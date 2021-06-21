Али Асадов встретился с вице-премьером Казахстана

Премьер-министр Али Асадов сегодня встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-казахстанских связей, обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.