https://news.day.az/politics/1354777.html Али Асадов встретился с вице-премьером Казахстана
Али Асадов встретился с вице-премьером Казахстана
Премьер-министр Али Асадов сегодня встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-казахстанских связей, обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
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