Нас заставили за один день перетащить 35 "Камаз"ов строительного кубика.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Гариб Велиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что все армяне, проживавшие в Карабахе и пытавшие азербайджанских пленных, говорили на азербайджанском языке: "Даже их дети проходили курсы азербайджанского языка в Ереване".

Другой пострадавший, Кямиль Бабаев, рассказал, что в 1994 году, во время службы в рядах азербайджанской армии, попал в метель, и армянские военнослужащие, обманув его, захватили в плен: "14 февраля я был в горах, началась сильная метель, мы заблудились и потеряли из виду других солдат. Спустились к селу, где и спрятались. Потом увидели 3-4 человек, идущих снизу. Увидев нас, они сказали, чтобы мы не боялись, мол они из Дашкесана. Мы присоединились к ним, а через некоторое время они забрали у нас оружие и ношу, якобы, чтобы помочь. После того, как мы отдали им оружие, нас оглушили, ударив сзади. Очнувшись, мы увидели, что у нас связаны руки.

Нас отвели в скалистое место в Кельбаджаре, привязали ногами друг к другу, чтобы мы не смогли бежать. Когда мы добрались до Кельбаджара, армянские военнослужащие набросились на нас и стали бить. Те, кто захватил нас в плен, остановили их, затем нас отвели в воинскую часть, где держали под замком, а после - отвезли в Шушинскую тюрьму. Там Мкртычян хотел вырвать мне зубы, но не получилось - зубы сломались. Нас морили голодом, избивали каждый день по 3-4 раза, сломали мне нос. Через три месяца после пленения мне разрешили искупаться холодной водой.

Мкртычяна и Хосровяна знаю по Шушинской тюрьме. Оба били меня руками и ногами, избивали арматурой. Меня отвозили в Ханкенди, где я работал как чернорабочий на строительстве дома. Днем нас заставляли работать, а вечером отправляли в тюрьму, где Мкртычян и Хосровян снова начинали нас избивать".