Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы проведут встречи в Азербайджане

Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы отправились с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Мы настроены укрепить позитивную повестку для ЕС в связи с регионом, доказать солидарность", - отметил румынский министр.

Наряду с главой МИД Румынии в регион приезжают с визитом и министр по вопросам Европы и международным вопросам Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис. 25-26 июня они проведут встречи на высоком уровне в Азербайджане, Армении и Грузии.