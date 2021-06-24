https://news.day.az/politics/1355804.html Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы проведут встречи в Азербайджане - ФОТО
Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы проведут встречи в Азербайджане - ФОТО
Министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы отправились с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
"Мы настроены укрепить позитивную повестку для ЕС в связи с регионом, доказать солидарность", - отметил румынский министр.
Наряду с главой МИД Румынии в регион приезжают с визитом и министр по вопросам Европы и международным вопросам Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис. 25-26 июня они проведут встречи на высоком уровне в Азербайджане, Армении и Грузии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре