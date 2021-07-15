Освобождение города Шуша в конечном итоге решило исход Второй Карабахской войны

Освобождение города Шуша стало для Азербайджана крупной стратегической победой и в конечном итоге решило исход Второй Карабахской войны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на статью, опубликованную в Modern War Institute.

В статье "Битва под городом Шуша и пройденные уроки Нагорно-Карабахской войны 2020 года" авторы пишут, что важнейшее сражение Второй Карабахской войны произошло в городе Шуша, и после освобождения этого города Армения подписала акт о капитуляции.

Город Шуша и десять окрестных деревень расположены в самом сердце Карабаха. На протяжении многих веков этот город был в центре боевых действий.

Шуша, которую часто называют "колыбелью азербайджанской культуры", была домом для азербайджанской интеллигенции, поэтов и писателей, а также местом расположения важных культурных объектов, в том числе мечетей и мавзолеев.

Учитывая его неоспоримое культурное значение и ключевое географическое преимущество как для Азербайджана, так и для Армении, контроль над Шушой был основной целью обеих сторон во время конфликта 2020 года.

Уроки Карабахской войны 2020 года еще предстоит изучить в полной мере. Военные аналитики, исследователи международных отношений и другие эксперты начали отмечать уникальные аспекты этой войны.

Война также высветила важные моменты ведения боевых действий в городской местности. Эти уроки включают следующее:

Города остаются оперативными и стратегическими целями во время войны. Освобождение города Шуша было крупной стратегической победой Азербайджана и в конечном итоге решило исход войны. После этого Армения была вынуждена сдаться из-за опасений, что азербайджанские войска могут атаковать и, возможно, освободить город Ханкенди.

Города всегда были стратегическими объектами войны. Они являются центрами политической и экономической власти наций. По мере роста числа и размеров городов некоторые специалисты стали утверждать, что вооруженные силы просто должны их избегать. Пример с Шушой опровергает эти утверждения.

Превосходство в воздухе, бомбардировки, дальние высокоточные удары и беспилотные летательные аппараты - все это обеспечивает возможности ведения боевых действий. Карабахскую войну выиграли не только новейшие БПЛА. Бои в городских условиях - это не только действия пехоты. Решающая операция войны - освобождение города Шуша - требовала общевойсковых возможностей, то есть задействования сил специального назначения, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и пехоты во всех фазах. Это было особенно заметно по использованию мобильной защищенной огневой мощи и пехотных подразделений для расчистки городской местности при боях между зданиями. Проще говоря, для этого требовались наземные силы, чтобы захватить и удерживать местность, а также множество других возможностей.

Таким образом, военные должны готовиться как к наступлению в городских условиях, так и к обороне городов. Сражения за Шушу как в 1992, так и в 2020 году показывают, что вооруженные силы в ходе военных кампаний должны быть готовы к наступательным операциям для освобождения решающих территорий, особенно городов.

Изучая карабахскую войну 2020 года, аналитики и исследователи будут продолжать извлекать ценные и обширные уроки для искусства ведения войны в будущем. Пока не ясно, сигнализирует ли этот конфликт об изменении характера войны. Но одно точно: война показывает, что военные должны быть готовы сражаться за города и в них.