ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван

С 10:00 16 июля подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в Садарак-Араздаянском направлении Нахчыванской Автономной Республики армяно-азербайджанской государственной границы и обстреляли из оружия разного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Потерь и раненых среди личного состава нет. Враг был подавлен ответным огнем", - отмечается в сообщении.