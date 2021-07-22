Приверженность принципам трехстороннего заявления - залог мира и стабильности в регионе. Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, передает Day.Az.

"Трехстороннее заявление между Азербайджаном, Россией и Арменией, действительно, было историческим, оно положило конец многолетнему, застарелому, очень тяжелому конфликту в Карабахе. Благодаря и политической воле азербайджанского руководства, и доброй воли России проблему, которая, казалось, не будет решена ближайшими поколениями, наконец удалось решить", - сказал Иванов.

Он отметил, что приверженность принципам, которые были достигнуты между Баку, Москвой и Ереваном, - залог мира и стабильности в регионе.

"Более того, это залог того, что никакие другие внешние силы не смогут посягнуть на суверенитет независимых стран - ни России, ни Азербайджана, ни Армении. И страны и народы будут чувствовать себя в безопасности", - сказал Иванов.