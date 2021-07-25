https://news.day.az/politics/1364603.html Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре