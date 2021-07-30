Армения провоцирует новые боестолкновения для срыва трехстороннего Заявления

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Москве подтвердили приверженность трехстороннему Заявлению. Это договоренности, которые были достигнуты в январе 2021 года. Поэтому ожидаем разблокировки транспортных коммуникаций и запуска Зангезурского транспортного коридора. Потому что Зангезурский коридор - это первый и самый важный пилотный проект, в рамках которого будут начаты практические и экономические программы и экономическая интеграция в регионе Южного Кавказа.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин в Москве полностью подтвердили приверженность по выполнению всех тех договоренностей, которые были достигнуты годом ранее, сверили часы, обговорили рабочие моменты.

"Самое главное, о чем договорились лидеры двух стран, - это то, что по итогам встречи в Баку приедет большая российская делегация, которая будет обсуждать все аспекты торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. И соответственно, в том числе и участие в восстановлении освобожденных территорий и скорейшего залечивания ран войны", - сообщил политолог.

Военный эксперт подчеркнул, что Армения по-прежнему руководствуется политикой узколобого национализма, вместо того, чтобы строить мир в регионе, исходя из реалий, наступивших после итогов Второй карабахской войны.

"Вместо того, чтобы подписать мирный договор, начать процесс по делимитации и демаркации границы, наоборот, снова начались военные провокации. Армянские вооружённые силы обстреливают азербайджанские позиции, провоцируя новые боестолкновения. Делается это для того, чтобы воспользовавшись обострением ситуации, отказаться от реализации обязательств, которые взяла на себя Армения в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года. Поэтому провокации сегодня растут, причём растут очень значительными темпами. Это вызывает очень сильное опасение", - заявил он.

Главред считает, что нынешнюю ситуацию сдерживает здравая политика Москвы и лично Президента Владимира Путина.

"Поэтому это вызывает озлобление у тех реваншистских неконструктивных кругов, которые хотели бы, чтобы Россия таскала каштаны из огня для армян. Но этого не будет. Москва будет реализовывать свою политику, политику отстаивания интересов России. Этому соответствует восстановление прочного мира и экономического развития в регионе Южного Кавказа. Таковы российские национальные интересы. То что в Армении это кому-то не нравится, они могут свое мнение оставить при себе", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов