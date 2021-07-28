Азербайджан и Россия настроены на долгосрочный мир и стабильность в регионе

Во время встречи в Москве Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту России Владимиру Путину было достаточно тем для переговоров. Самым важным предметом переговоров, безусловно, являлась постконфликтная ситуация в Карабахе. Помимо этого, главы государств обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также вопросы двусторонней торговли.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По словам нашего собеседника, Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым проводит грамотную сбалансированную внешнюю политику.

"Президент Ильхам Алиев настроен на тесное сотрудничество с Турцией по вопросам безопасности и экономики. В то же время глава Азербайджана имеет доверительные отношения с Россией, вследствие чего в Карабахе оказались российские миротворцы согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября. Следовательно, вопросы внешней политики также обсуждались в Москве между Президентами Азербайджана и России в дополнение к продвижению проектов экономического сотрудничества, согласованных в январе после окончания Второй карабахской войны", - отметил он.

Комментируя негативные высказывания части армянского общества в адрес Президента России после встречи в Москве, бывший посол США в Азербайджане заявил: "Большинство армян считают, что раз Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ - ред.), это означает, что Россия всегда должна поддерживать ее в борьбе против Азербайджана и Турции. По их мнению, члены ОДКБ были обязаны оказать военную помощь Армении как в ходе военных столкновений на международной границе Азербайджана и Армении в июле 2020 года, так и во время Второй карабахской войны прошлой осенью. Однако члены ОДКБ посчитали, что территория Армении не подвергалась нападению со стороны другого государства".

Далее бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США подчеркнул, что во внутренней армянской политике происходит сильное противостояние, несмотря на завершение внеочередных парламентских выборов.

"Между и.о. премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его противниками из националистической партии "Дашнакцутюн", а также так называемого "карабахского клана" до сих пор происходят противостояния. Армянская оппозиция рассматривает Пашиняна как человека, подписавшего акт о капитуляции в ноябре 2020 года. Сам же Пашинян выступает за открытие границ, что подразумевает мир, стабильность и экономическое восстановление в регионе. Однако часть радикально настроенных армян критически относятся к такому сценарию развитий", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов