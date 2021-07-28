Баку и Москва имеют общие взгляды на постконфликтную ситуацию в регионе

С прагматичной точки зрения Россия сама заинтересована сейчас в поддержке со стороны Азербайджана. Хотя бы, чтобы остудить излишнее рвение той же Франции, рвущейся активизировать свое участие в разрешении конфликтных ситуаций на Южном Кавказе. И не только там.

Об этом сказала в интервью Day.Az доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, экс-начальник управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

Дружба политиков и дружба в привычном ее понимании - это разные вещи. Для политика и главы государства всегда на первом месте интересы собственной страны и обязательства, данные во время выборов и в период правления. Тем не менее, очевидно, что лидеры Азербайджана и Армении настроены на развитие длительного, конструктивного и взаимовыгодного диалога.

Отмечу, что о необходимости дружбы с Россией и избегания конфликтных ситуаций с ее руководством Президенту Ильхаму Алиеву еще в период первой президентской кампании говорил его отец - выдающийся советский и азербайджанский государственный деятель Гейдар Алиев. Диалог президентов Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина происходит не только в формате официальных встреч, но и телефонных переговоров. Показательно, что руководство Российской Федерации, несмотря на все усилия армянского лобби, которое имеет в России сетевой характер, представлено во всех сферах управления страной, в медийном пространстве и опирается на солидную финансовую основу, не встало на путь оправдания требований Армении в период освободительной 44-дневной войны в Карабахе.

Во-первых, у России нет ресурса, чтобы решать за свой счет проблемы Армении. Во-вторых, большинство российского общества настроено против лоббирования интересов армянской стороны. В России, накануне выборов и так очень напряженная внутриполитическая обстановка. А армянские форумы в регионах России с требованием предоставления автономных территорий еще больше раскачивают предвыборную ситуацию.

Если бы еще азербайджанская диаспора в России была более активной, а ее организации состояли из тех, кто имеет представление, как выстраивается диаспоральная деятельность, то усилия армянского лобби можно было бы легко нейтрализовать. Армянское лобби строит работу зачастую на элементарном подкупе, на проведении в органы власти "своих людей" и жестком контроле того, как отрабатываются "обязательства". Не случайно, на первом месте в России по количеству этнических организованных преступных группировок находятся именно армянский криминалитет.

Но пока имеем то, что есть.

Повестка сотрудничества с Арменией у России в корне отличается от повестки с Азербайджаном. Да у Армении нет никакой реализуемой повестки дня сейчас. Во всяком случае, действия ее руководства носят хаотичный характер. Проконтролировать выполнение договорных обязательств, которые Никол Пашинян сам же подписал, власти Армении не могут и не хотят. Продолжаются провокации со стороны армянских военных. Тормозятся обязательства по открытию транспортных коридоров. Такая ситуация долго продолжаться не может. И в случае, если армянская сторона перейдет грань допустимого, то возможен и адекватный ответ со стороны Азербайджана. И это будет вполне справедливо.

Пока вся "повестка" Пашиняна состоит из трех основных блоков.

Первый - бегать по миру, ныть и искать кто бы пожалел, морально и информационно поддержал. А еще лучше выделил денег. Вот Евросоюз предоставит Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд. евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он сказал: "Мы рядом с вами и подтверждаем готовность предоставить Армении финансовый пакет в размере 2,6 млрд. евро, чтобы содействовать приоритетам Армении - это инфраструктура, цифровая повестка, климат, транспорт, демократические реформы"... Должна разочаровать господина благодетеля из ЕС. Как обычно, основная часть денег будет разворована. А остальное уйдет на модернизацию вооружения Армении. Евросоюз тем самым кидает дровишки в пожар.

Второй блок - играть на реваншистских настроениях одной части армянского общества и на зомбированности другой. Признаем, что конструктивная часть армянского общества, которая извлекла уроки из случившегося и думает как обеспечить дальнейшее развитие Армении и нормализацию отношений с Азербайджаном, а главное, имеет доступ к принятию решений, - пока в меньшинстве.

И третий - играть на противоречиях между сильными игроками. Но это не повестка. Это попытка остаться у власти и срубить хоть какие-то дивиденды с этого.

Повестки же Баку и Москвы совпадают в главном. Москва не заинтересована в разрастании масштабного конфликта, а Ереван все делает для такого варианта. Официальная Москва не заинтересована в усилении роли Франции в регионе. Как и Баку. И официальная Москва хочет сохранить свое присутствие как регионального игрока. Дальнейшее развитие событий зависит от целого ряда факторов.

Сейчас очень благоприятная обстановка для развития и укрепления диалога России и Азербайджана. Более того, даже в случае, если после выборов сменится политическая элита, вряд ли в этом вопросе что-то изменится к худшему. С прагматичной точки зрения Россия заинтересована сама сейчас в поддержке со стороны Азербайджана. Хотя бы, чтобы остудить излишнее рвение той же Франции, рвущейся активизировать свое участие в разрешении конфликтных ситуаций на Южном Кавказе. И не только там. Армения Франции старается помочь, рассчитывая на вытеснение России из региона. Но у Еревана, не в обиду будет сказано, кишка тонка вообще кого-либо откуда-либо вытеснять.

Ереван может зазывать на свою территорию кого угодно. Это привычная тактика еще в период нахождения армян в составе Османской империи: "Пустите нас, спасите нас. Дайте нам территории. А мы потом вас же и предадим". Как во время последнего голосования в Ереване, где победила антироссийски настроенная часть, что не мешает требовать от России поддержки. Хорошо бы и французы это понимали.

Кстати, недавно посол Франции в Армении заявил, что до решения вопроса статуса Карабаха дипломаты стран-сопредов туда не поедут. Интересная ситуация - посол Франции теперь уже принимает решения за послов других стран? Это не его дело. Ну, а от Минской группы какая-то польза была? Нет. Значит, не велика и потеря. Ну, не будут ездить, пусть ноту официальную про это пришлют и не ездят. Кто их заставляет.

Думающий посол никогда не будет устраивать демарши подобного рода. Можно опустить уровень, послать атташе по культуре. Но игнорировать не допустимо. Во всяком случае, когда я десять лет преподавала в Дипломатической Академии МИД России, я учила слушателей другим принципам дипломатии.

Тема коридора Север-Юг через Армению к Черному морю активно муссируется сегодня в армянских СМИ. Причем, некоторые армянские политологи заявляют, что не слышали ни от одного российского коллеги возражений по поводу такого коридора. Каким образом им удалось получить эти данные? Был контент-анализ российских СМИ? Проводился экспертный опрос? Хотелось бы, чтобы армянские коллеги поделились с нами этими данными. Иначе, это элементарное сочинительство.

Я не знакома детально с темой коридора Север-Юг через Армению, но думаю, что это такой же проект, как канувший в лету Никарагуанский канал. Вот этой темой я занималась очень плотно. Проект был заморожен в мае 2017 года, после того, как китайский инвестор бесследно исчез, отмыв государственные средства. Отвечал от никарагуанских властей за это "строительство", которое так и не началось, сын Даниэля Ортеги. А структуры в России, лоббировавшие этот абсолютно не нужный России прожект, до сих пор строчат публикации, какой "политически выгодный для России канал мы потеряли".

Логистические коридоры всегда являются сферой интересов политиков, крупного бизнеса, военных. Я обязательно предметно изучу тему армянского варианта коридора Север-Юг. Но уверена, что главная проблема Армении не в том, будет он или нет. Главная проблема в том, что Армения не смогла состояться как государство. В настоящий момент это токсичное образование с уймой нерешенных внутриполитических вопросов.

Лейла Таривердиева