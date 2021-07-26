Азербайджан равноправный партнер России, а Армения лишь попрошайничает

Возникает опасность прорыва границы в Таджикистане и других странах ОДКБ, членом которого является и Армения. Пусть товарищ Пашинян отправит хотя бы один армянский корпус прикрывать какие-то направления возможного прорыва талибов. Если ты союзник, докажи это делом.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Pravda.ru сказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Политолог посетовал, что Пашинян приезжает в Москву ради того, чтобы просить денег, скидки, преференции и бесплатное оружие.

"Кстати, есть, наверное, только две страны на постсоветском пространстве, которые у нас не просят денег - Казахстан и Азербайджан. Они предлагают равноправное сотрудничество. Это очень хорошо.

Все суверенные государства должны предлагать равноправное сотрудничество, чтоб мы выгоду видели свою, потому что для меня первичны интересы российского народа. Именно об этих интересах должна заботится наша власть.

Поэтому не мантры нам надо слышать со стороны уважаемых армянских коллег, а практические дела видеть", - заявил Игорь Коротченко.