Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию

Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали по итогам трехстороннего заседания Бакинскую декларацию, сообщает Day.Az.

Декларацию подписали председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.

Сахиба Гафарова отметила, что этот документ внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.