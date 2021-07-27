https://news.day.az/politics/1365193.html Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию
Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию
Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали по итогам трехстороннего заседания Бакинскую декларацию, сообщает Day.Az.
Декларацию подписали председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.
Сахиба Гафарова отметила, что этот документ внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре