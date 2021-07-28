Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совбеза ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на границе Армении и Азербайджана.