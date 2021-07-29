Кое-что о причинах новых армянских провокаций: Cui prodest?

Кому это выгодно? (Cui bono?, Cui prodest?).Считается, что автором этого выражения был знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла. Расследуя дело (преступление), он рекомендовал судьям искать того, кому может быть выгодно данное преступление.В Армении очень любят приписывать различным историческим личностям цитаты об армянском народе. То, что в подавляющем большинстве случаев это всего лишь плод неуемной фантазии мифотворцев- дело второе. Сейчас важнее то, что есть реальный афоризм реального римского юриста, который важно вспомнить, дабы понять причины происходящего на передней линии фронта.

В ночь на 28 июля армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе еще. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Азербайджанская армия открыла ответный огонь, в результате с армянкой стороны есть погибшие и раненые. Это далеко не первая армянская провокация за последнее время. Несколько дней назад там же, в Кельбаджарском направлении, армянский снайпер застрелил азербайджанского военнослужащего - гизиря Фармана Ягублу.

Стоит обратить внимание на то, где идут бои. А идут они в Лачине, Кельбаджаре, Товузе, Кедабеке, а также в Зангезуре (Сюник) и в Гейче (Севан). О чем это говорит? О том, что имеет место очевидная провокация с армянской стороны, преследующая своей целью найти "повод" крика на весь мир о том, что "Азербайджан напал на Армению". Естественно, что этим криком, который будет тиражироваться с помощью влиятельной армянской диаспоры в разных странах мира, будут пытаться заглушить конкретные предложения официального Баку о мире.

Позиция Азербайджана предельно честна и логична. ,В нашей стране убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Ровно такой же позиции придерживается и Россия. Кроме того, Россия, как и Азербайджан заинтересована в реализации всех пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября.

Того самого, которое вынужден был подписать Никол Пашинян , дабы уберечь армянскую армию от полного и окончательного разгрома. Проиграв войну, подписав это заявление, он навечно закрепил за собой статус капитулянта и пораженца. Его так и называют в Армении и , будучи человеком насквозь закомплексованным, Пашинян жаждет смыть с себя этот позор. Вот и первый ответ на вопрос о том, кому выгодны нынешние провокации на передовой. Они выгодны лично Пашиняну.

Получив мандат от армянского народа, перебравшись на новый срок, он не только сводит счеты со всеми своими политическими оппонентами, действуя в стиле самых жестоких диктаторов, о чем кричат уже в РА вовсю, но и пытается сорвать выполнение всего того, что прописано в заявлении от 10 ноября. Азербайджан, одержавший историческую Победу, четко следует всем пунктам этого заявления. Нашей стране не нужны никакие обострения на армяно-азербайджанской границе.

Наша страна никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Армении. Тогда как Армения , и это прописано в ее Конституции, имеет территориальные претензии как к Азербайджану, так и к Турции. Кроме того, это Армения на протяжении почти трех десятков лет держала территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя резолюции ООН, а не наоборот.

О том, что Армения не хочет мира свидетельствует и отказ руководства этой страны выдавать все имеющиеся у них карты минных полей. А тем временем, по причине их отсутствия, на освобожденных территориях Азербайджана гибнут и получают ранения мирные люди. Плюс, существенно тормозится работа по восстановлению освобожденных территорий. Их наша страна ведет для того, чтобы беженцы и вынужденные переселенцы поскорее вернулись на свою землю. То есть, у нашей страны есть куча мотивов для скорейшего достижения мира. Тогда как у армянской стороны есть куча аргументов для срыва всех мирных инициатив, для провокаций. посредством которых можно надеяться на вмешательство покровителей РА.

В первую очередь, конечно же, Франции.Это ее посол в Азербайджане отказался посещать освобожденную Шушу. Это ее посол в Армении регулярно делает провокационные заявления, в том числе и о необходимости реанимации Минской группы ОБСЕ и учета интересов "народа Карабаха", которому необходимо выдать какой-то "статус".

По сути, посол Франции в Армении выступает в роли поджигателя войны, игнорируя даже последние указы президента Азербайджана. Вот и сейчас, после устроенной армянской военщиной провокации, он созвал пресс-конференцию, где сделал ряд новых провокационных заявлений. Он заявил, что "армянское наследие находится под угрозой", что вписывается в логику представления РА в роли "жертвы". При этом, посол Франции в Азербайджане ни разу не сказал о том, каким чудовищным был масштаб вандализма с армянской стороны на оккупированных территориях.

Про мечети, превращенные в коровники, про стертый с лица земли Агдам, он не обмолвился ни словом. И это тоже доказывает целенаправленную анти-азербайджанскую политику официального Парижа. А еще, посол Франции в РА заметил на своей сегодняшней пресс-конференции, что эта страна готова рассмотреть все обращения, адресованные ей властями Армении. В том числе, нужно полагать, обращение о размещении в РА французских военнослужащих. И это ровно то, что указывает на заинтересованность официального Парижа в том, чтобы появились "причины" для ускорения данного процесса путем эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. Той самой эскалации, которая не нужна Азербайджану, но так необходима Армении, руководство которой ощущает поддержку со стороны Франции.Вот вам и ответ на вопрос о том, кому все это выгодно. Получив который можно легко понять, кто все это устроил.

Акпер Гасанов