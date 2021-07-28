https://news.day.az/politics/1365337.html Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.
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